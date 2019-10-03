Сегодня, 3 октября, киевское Динамо на выезде проведет второй поединок группового турнира Лиги Европы против швейцарского клуба Лугано.

Главный тренер киевлян Алексей Михайличенко на предматчевой пресс-конференции рассказал о том, как будет строить игру.

Видео пресс-конференции размещено в официальном Youtube-канале "бело-синих".

Видео: ФК Динамо Київ

- Попов и Цитаишвили прилетели в Швейцарию. У них есть шанс завтра сыграть против Лугано?

- Это значит, что они в обойме основной команды. А состав определим завтра. Но в том, что они - игроки основы, думаю, никто не сомневается.

- Хватит ли у футболистов сил выдержать темп до октябрьской паузы?

- Если отталкиваться от того, что я вижу, то, полагаю, да. Но тот же матч с Мариуполем был тяжелым в плане дороги и остального. Физически ребята выглядят довольно хорошо. Думаю, они выдержат, но тут нужно проявить характер.

- За счет чего, на ваш взгляд, швейцарский футбол сейчас прогрессирует?

- За счет того, что у Швейцарии довольно хороший чемпионат. Есть лидеры, а есть добротные середняки. Все зависит, в первую очередь, от чемпионата. Поэтому для Швейцарии, маленькой страны, факт того, что ее представители часто попадают в основные сетки еврокубков и выглядят там довольно хорошо - положительный момент.

Кроме того, Лугано в еврокубках и в чемпионате - разные команды. Это совсем другая мотивация. Для некоторых игроков это вообще суперматчи. Так что все, что мы видим у Лугано в чемпионате, в Лиге Европы нужно умножить в несколько раз.

- На чем акцентировали внимание вашей команды? Какие сильные и слабые стороны у соперника?

- Все увидите на поле. Акцентировали внимание как раз на сильных и слабых сторонах.

- Нынешний наставник Лугано возглавил команду год назад. Это что-то значит для вас?

- Он же не пригласил меня на банкет, поэтому мне это совершенно не интересно.



Напомним, что игру Лугано - Динамо сегодня в прямом эфире покажет канал Футбол 1. Трансляция начнется в 21.50.