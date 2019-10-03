Президент США Дональд Трамп считает Украину одной из самых коррумпированных стран мира. Видеозапись его выступления доступна на YouTube-канале CBS News.

По мнению американского лидера, в Украине сложилась поразительная ситуация с коррупционными преступлениями на момент прихода к власти нынешнего президента Владимира Зеленского в мае этого года. Трамп подчеркнул, что по факту Украина - одна из первых в мире по этому показателю. "Мне не хотелось давать деньги стране, которая так коррумпирована", - сказал президент США.

Видео: youtube.com

В конце августа Трамп поручил заморозить предназначенные для этого бюджетные деньги на время проверки. По заданию президента началась проверка того, насколько выделенные средства расходуются в интересах Вашингтона. В Конгрессе США заявили, что будут добиваться предоставления Киеву военной помощи вопреки воле главы государства. 12 сентября стало известно о решении администрации разморозить средства.

Помимо средств от Пентагона, в 2019 году Киев получит 445 миллионов долларов по линии Госдепартамента. С учетом этих средств за последние пять лет США выделили Украине около 1,5 миллиарда долларов на развитие армии.

Напомним, что Трамп заявил, что его разговор с Зеленским произошел из-за того, что он "не хотел выделять деньги коррумпированной стране".

Также читайте о том, что Трамп накричал на журналиста Reuters за вопрос о разговоре с Зеленским.