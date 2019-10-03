В ходе визита в Украину в пятницу, 4 октября, президент Беларуси Александр Лукашенко посетит II Форум регионов Украины и Беларуси в Житомире, а также проведет переговоры с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Сообщается, что Лукашенко выступит на пленарном заседании форума, которое будет посвящено потенциалу взаимодействия двух стран через призму развития межрегиональных связей.

Кроме того, главы Украины и Беларуси проведут переговоры, в рамках которых запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах. Лукашенко и Зеленский обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повесток дня.

Напомним, Лукашенко объявил, что Беларусь "наглухо" закрыла границу с Украиной.

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