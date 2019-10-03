В деле звезды сериала "Счастливы вместе" Натальи Бочкаревой появилось новое видео. Актриса, которая сыграла роль Даши Букиной, задержали несколько дней назад с кокаином, при этом она была за рулем.

В новом видео Бочкарева слушает, как полицейский в присутствии понятых зачитывает протокол и объясняет ее права. В это время другой полицейский осматривает и фотографирует машину звезды — белый Cadillac Escalade.

Затем актрисе предлагают пройти тест и медицинское обследование на содержания алкоголя в крови. Однако Бочкарева отвечает: "Я отказываюсь".

Новое видео с задержания Натальи Бочкаревой. Видео пользователя Мария Рагуткина

Ранее "Даша Букина" отрицала, что попалась с наркотиками. Она утверждала, что на видеозаписи не она, и даже грозила судебным преследованием тем, кто ей не верит. После этого она притихла и перестала писать в соцсетях.

Что касается Интаграма Бочкаревой, там она тоже не комментирует инцидент.

Наталья Бочкарева - о задержании с кокаином. Видео: М24

Бочкарева также сорвала выпуск шоу Андрея Малахова "Прямой эфир", где должна была объяснить случившийся инцидент. Однако актриса так и не появилась в студии. Позже ее отсутствие объяснили тем, что Наталья якобы заболела и у нее высокая температура.

Напомним, 28 сентября стало известно, что автомобиль актрисы, сыгравшей Дашу Букину, остановил наряд ДПС. Инспектору показалось, что водитель ведет себя подозрительно. Он прямо спросил, есть ли у нее с собой наркотики, на что актриса ответила утвердительно.

Судя по видео, которое появилось в сети, Бочкарева сама сказала правоохранителям, что спрятала кокаин в трусах. Она достала сверток и протянула его стражам порядка. Вес пакета с порошком составил 0,69 грамма.

"Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства… наркотического. Кокаин", - рассказывает актриса. На вопрос, где находится кокаин, она отвечает: "Здесь, во мне".

Задержание Натальи Бочкаревой. Видео: Говорит Москва

Концертный директор актрисы утверждает, что информация о задержании Бочкаревой с кокаином является недостоверной. Якобы Бочкарева только вернулась с гастролей по дальнему востоку, открывала выставку картин в Благовещенске.

Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов заявил, что не может поверить в то, что Бочкарева употребляет запрещенные вещества.

"Я, честно говоря, не верю в это. Не верю, что это она. Работа над сериалом была очень тяжелая. Никаких предпосылок для этого не было. И я не могу связать с Бочкаревой какие-то ситуации с наркотиками. Просто не могу", - сказал режиссер.

В апреле 2017 года Наталья Бочкарева не приехала в Харьков после того, как попала в базу "Миротворца". Ее обвиняют в гастролях в оккупированном Россией Крыму.

В 2011 году Бочкарева была ведущей пост-шоу первого сезона проекта "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ в 2011 году.