Совет Европы обеспокоен принятым в первом чтении президентским проектом закона о деятельности органов судейского управления (№ 1008), который предусматривает реформу судебной системы. Об этом говорится в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Вадиму Пристайко, размещенном на сайте организации.

"Как вы знаете, формирование независимой, эффективной и профессиональной судебной системы, которая пользуется доверием общественности и соответствует ее потребностям, является частью обязательств, взятых Украиной при вступлении в Совет Европы.

Учитывая это мы с определенным беспокойством встретили проект закона № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", принятого в первом чтении новоизбранной Верховной Радой ", - отметила Пейчинович-Бурич.

Она подчеркнула, что текст законопроекта предлагает масштабные изменения, которые "могут иметь существенное влияние на независимость судебной системы." В частности, это повлияет на статус и полномочия судей, а также на соответствующие процедуры", - подчеркнула генсек Совета Европы.

Законопроект, в частности, предусматривает сокращение судей Верховного Суда до 100 человек (сейчас работает 192 судьи), изменение правил отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины с полным перезагрузкой этого органа и сужение гарантий независимости судей.

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