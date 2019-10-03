После победы в Лиге чемпионов над Аталантой из Бергамо, донецкий Шахтер объявил старт продаж билетов на следующий поединок группового раунда против Динамо (Загреб), который во многом станет определяющим в борьбе за вторую путевку в пплей-офф главного еврокубкового турнира.

Сейчас у Шахтера и Динамо по 3 очка и именно предстоящая 22 октября встреча в Харькове и решит, у какой из команды появится отличный шанс сыграть весной в Лиге чемпионов.

Итак, билеты на харьковский матч Шахтер - Динамо ( Загреб)октября уже в свободной продаже и приобрести их можно:

- в кассах ОСК "Металлист»" (ежедневно с 10:00 до 19:00);

- онлайн на shakhtar.com;

- в мобильном приложении Shakhtar (Google Play и App Store);

- в сети терминалов Alfapay (все станции метро Харькова);

- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой).



"Цены билетов стартуют от 100 гривен", - как уточнили в пресс-службе нашей команды.



Вот положение в группе С Лиги чемпионов перед третьим туром





Фото: terrikon.com

Напомним, "Страна" приводила все итоги второго дня Лиги чемпионов.