Народный депутат фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин во время выступления в парламенте 2 октября призвал пригласить в Верховную Раду американского финансиста Джорджа Сороса. Видеозапись своего выступления парламентарий разместил на своем Facebook.

В кратком комментарии к ролику Волошин оценил свое сегодняшнее выступление как самое важное.

"Пожалуй, самое системное и важное из того, что до сих пор говорил с трибуны парламента: единственный, кого стоит пригласить в Раду рассказать о реальном плане развития страны, - это Джордж Сорос", - написал нардеп.

Скриншот: Facebook/ oleg.voloshin.7165

В выступлении с трибуны Рады Волошин обосновал свою идею с приглашением всесильного магната. По его мнению, парламент втихую продавливает антисоциальные законы.

"Втихую притягивают очень специфический закон о рынке земли, который нужно широко обсудить в обществе. Отменяется перечень производств, которые не подлежат приватизации, в том числе стратегических и оборонных. Но параллельно не одобряется список тех, которые нельзя приватизировать. Была попытка одним решением полностью отменить Кодекс о труде. Сейчас разрабатывают новый, направленный исключительно на интересы работодателей и не учитывающий интересы наемных работников. Есть мощное давление на малый бизнес с единственной целью собрать со всех деньги, чтобы выплатить внешние долги", - обрисовал тревожную ситуацию Волошин.

Видео: YouTube/ 112 Украина

После этого он сказал, что пояснить эту стратегию сможет только Сорос.

"Из нас многие тут обижаются, почему к нам не приходит премьер-министр, министр иностранных дел или не отчитывается президент. А зачем? Единственный человек, которого стоит пригласить и который действительно может пояснить, что происходит в экономико-фискальной политике Украины и со всеми этими решениями, является господин Джордж Сорос. Я предлагаю всем вместе пригласить этого человека (или если он сам не может, пускай пришлет уполномоченного представителя). Пусть он пояснит, зачем мы голосуем, уничтожая остатки социального государства в Украине и отдавая ее на растерзание транснациональным корпорациям, которые, используя популярного и близкого к народу господина Зеленского, хотят установить тут свою диктатуру", - сказал Волошин.

В финале спича депутат заявил, что по сути люди в украинской власти - марионетки иностранного капитала.

"Это (Сорос. - Ред.) единственный человек, которого мне интересно тут слушать. Все остальные - только марионетки, которые выполняют волю заграничной закулисы", - заключил представитель "Оппоплатформы".

Напомним, закон об отмене списка запрещенных к приватизации предприятий, который упоминал Волошин, ВР приняла вчера.

О том, что готовящийся новый Трудовой кодекс, над которым сейчас работают депутаты от "Слуги народа", будет очень либеральным для работодателей и дискриминационным для наемных рабочих, в парламенте говорили еще в конце сентября.