Министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал продажу части акций "Укрзализныци" и "Укрпочты" частным компаниям. Об этом Криклий написал на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в среду Верховная Рада приняла законопроект 1054-1 об отмене перечня запрещенных к приватизации объектов. "Из перечня объектов исключили "Укрпочту" и "Укрзализныцю". Это не означает, что их продадут с молотка, но это убедительный сигнал, что государственный бюджет сможет пополниться деньгами, а инвесторы смогут модернизировать предприятия", - сообщил министр.

При этом Криклий заверил, что стратегические объекты останутся с долей государства не менее 50%+1 акция, но смогут активно работать над поиском стратегических инвесторов.

"Кто знает, может это будет один из крупнейших e-commerce гигантов или международных финансовых организаций", - подытожил он.

Фото: facebook.com

Напомним, что премьер пообещал "Укрзализныце" большую приватизацию и кадровые перемены. Но чуть позже и после анализа.

Также читайте о том, что в Укрпочте заявили, что Китай готов принять участие в ее приватизации.