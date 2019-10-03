Экс-президент Украины Петр Порошенко в четверг, 3 октября, снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГБР пишет "Интерфакс-Украина".

В этот раз Порошенко хотели допросить как свидетеля в уголовном производстве относительно возможной организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с использованием поддельных документов. Также речь в этом дели идет о внесении должностными лицами государственных таможенных и пограничных органов в официальные документы заведомо ложных сведений с целью обеспечения пересечения границы.

Досудебное расследование начато по признакам уголовных преступлений предусмотренных: ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.1 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч.4 ст.358 (использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины.

ГБР возбудило это дело в начале августа. Оно касается поездки Порошенко на Мальдивские острова в 2018 году.

В партии "Евросолидарность" после этого заявили, что Порошенко во всех случаях, в том числе во время поездки на Мальдивы, пересекал государственную границу согласно закону Украины.

Также мы писали, что 1 октября Петр Порошенко не пришел на допрос с применением полиграфа.