Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать об аресте с возможностью внесения 300 миллионов гривен залога для экс-нардепа и застройщика Максима Микитася, подозреваемого в завладении имуществом Нацгвардии. Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"3 октября ... вручено ходатайство о применении меры пресечения... Максиму Микитасю", - сказано в сообщении. Отмечается, что прокуроры САП настаивают на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 миллионов гривен залога. Микитасю сообщили о подозрении в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен.

Фото: facebook.com

НАБУ перед этим уточнило, что "экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действовал в сговоре с экс-командующим Нацгвардией, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами".

Максим Микитась Фото: facebook.com

Напомним, что экс-нардеп Максим Микитась заявил, что продал Укрбуд "непубличным людям".

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