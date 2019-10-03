Министерство юстиции США поручило Белому дому хранить записи всех телефонных переговоров американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет CNN.

Помимо записей телефонных разговоров, должны храниться все записи, касающиеся очных встреч президента и разговоров с иностранными лидерами.

После публикации стенограммы переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и США Дональдом Трампом группа историков подала в суд на администрацию Трампа за то, что, как утверждается, не были зарегистрированы как минимум пять встреч, в том числе в президентом России Владимиром Путиным и с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Министерство юстиции отметило, что соответствующие документы должны быть защищены, а сам судебный процесс еще продолжается.

Напомним, Белый дом засекретил телефонные переговоры Трампа с Путиным и саудами.

Также мы писали, что Белый дом по ошибке отправил "темники" по разговору Трампа и Зеленского своим врагам, демократам.