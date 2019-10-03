3 октября Верховная Рада проводит плановое пленарное заседание. Сегодня в повестке рассмотрение возвращения в Уголовный кодекс статьи о незаконном обогащении, четыре варианта проектов о городе Киеве. Запланировано рассмотрение и других проектов во втором чтении - о концессии, аренде госимущества, обязанности раскрыть структуру собственности провайдера "ЗЕОНБУД", а также проекты изменений Регламента Верховной Рады.

В конце рабочего дня парламент планирует рассмотреть ветированные президентом законопроекты о господдержке "Пласта", Избирательный кодекс Украины и о создании открытого реестра педофилов. Их приняла Верховная Рада предыдущего созыва.

"Страна" следит за тем, чем сегодня занимается парламент. Материал обновляется.

11:20 Верховная Рада не смогла отменить принятие двух законов, которыми было расширено обязательное использование кассовых аппаратов и программных регистраторов расчетных операций для малого бизнеса с целью детенизации расчетов.

Речь идет о законопроектах №1053-1 и №1073, которые были приняты 20 сентября текущего года. Проекты постановлений об отмене соответствующих решений представила депутат Нина Южанина. По ее словам, некоторые поправки, внесенные при подготовке законопроекта ко второму чтению, полностью меняют суть законопроекта. Также, по ее словам, были допущены нарушения Регламента при принятии документа в целом.

За постановление об отмене первого решения свои голоса отдали 102 депутата, второго - 108 народных избранников. Изменения предполагают введение ряда мотивационных мероприятий для потребителей, чтобы они контролировали проведение расчетных операций продавцами и предоставителями услуг через регистратор расчетных операций, а для продавцов - ряд мероприятий, чтобы упростить пользование РРО и ужесточить ответственность за отказ это делать.

10:40 Депутаты проголосовали за то, что 18 декабря в парламенте состоятся слушания на тему: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине".

10:25 Под Радой аграрии протестуют против продажи земли для иностранцев. В митинге протеста принимают участие аграрии из всех регионов Украины. Они держат плакаты "Нет продажи земли иностранцам", "Президент, не допустите продажу земли иностранцам", "Не продавайте Родину". По словам протестующих, правительственный законопроект о земельной реформе допускает покупку земли сельскохозяйственного назначения юридическими лицами, учредителями которых являются иностранные граждане. Они требуют отозвать и переработать документ.

Фото: Страна

10:05 Заседание Верховной Рады открыто. В зале зарегистрировался 371 депутат.