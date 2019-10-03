Миллионы жителей Украины пользуются услугами мобильной связи от Киевстар. Бывают ситуации, когда необходимо обсудить проблему с оператором, но для того, чтобы связаться, нужно разобраться в голосовом меню колл-центра. Рассказываем, как это сделать.

Алгоритмы для соединения с оператором немного отличаются для абонентов предоплаченной связи и контракта. Но номер для связи один - 466 (справка Киевстар). Итак, пошаговая инструкция:

Если у вас предоплаченный тарифный план.

1. Наберите номер "466".

2. После соединения слушайте автоответчик. Сначала вам предложат выбрать язык общения - украинский, русский или английский. Выбираем.

3. Затем озвучат дату следующего снятия абонплаты по условиям вашего тарифа. И предложат нажать:

"1" - условия тарифа

"2" - перейти дальше

Жмем двойку на клавиатуре, чтобы пройти в голосовое меню дальше. Фраза может повторяться несколько раз, соответственно, нужно каждый раз нажимать "двойку".

4. Теперь автоответчик предложит пять пунктов:

"1" - информация по вашему номеру

"2" - тарифы

"3" - интернет

"4" - телефон утерян или заблокирован

"*" - прослушать еще раз

Чтобы связать с оператором, нажмите "2"

5. Далее вам огласят еще несколько подпунктов. Прослушайте их все и дождитесь, когда в конце автоответчик предложит "поддержка - нажмите "9".

Жмем "9" и ждет соединения с оператором

Если у вас контрактное подключение, то порядок дозвона до живого оператора через тот же короткий номер 466 более простой:

1. После соединения нажимаем "3"

2. Когда автоответчик перечислит пункты меню - нажимаем "9" и ждем ответа оператора.

Звонки в справку Kyivstar бесплатные.