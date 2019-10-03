Как связаться с оператором Киевстар на предоплате и контракте. Пошаговая инструкция
Миллионы жителей Украины пользуются услугами мобильной связи от Киевстар. Бывают ситуации, когда необходимо обсудить проблему с оператором, но для того, чтобы связаться, нужно разобраться в голосовом меню колл-центра. Рассказываем, как это сделать.
Алгоритмы для соединения с оператором немного отличаются для абонентов предоплаченной связи и контракта. Но номер для связи один - 466 (справка Киевстар). Итак, пошаговая инструкция:
Если у вас предоплаченный тарифный план.
1. Наберите номер "466".
2. После соединения слушайте автоответчик. Сначала вам предложат выбрать язык общения - украинский, русский или английский. Выбираем.
3. Затем озвучат дату следующего снятия абонплаты по условиям вашего тарифа. И предложат нажать:
"1" - условия тарифа
"2" - перейти дальше
Жмем двойку на клавиатуре, чтобы пройти в голосовое меню дальше. Фраза может повторяться несколько раз, соответственно, нужно каждый раз нажимать "двойку".
4. Теперь автоответчик предложит пять пунктов:
"1" - информация по вашему номеру
"2" - тарифы
"3" - интернет
"4" - телефон утерян или заблокирован
"*" - прослушать еще раз
Чтобы связать с оператором, нажмите "2"
5. Далее вам огласят еще несколько подпунктов. Прослушайте их все и дождитесь, когда в конце автоответчик предложит "поддержка - нажмите "9".
Жмем "9" и ждет соединения с оператором
Если у вас контрактное подключение, то порядок дозвона до живого оператора через тот же короткий номер 466 более простой:
1. После соединения нажимаем "3"
2. Когда автоответчик перечислит пункты меню - нажимаем "9" и ждем ответа оператора.
Звонки в справку Kyivstar бесплатные.