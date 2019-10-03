Сотрудники СБУ расследовали факты хищения бюджетных средств чиновниками Балаклейского горсовета в ходе восстановления города после взрывов на складе боеприпасов в 2017 году. Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр в Facebook.

Материалы расследования СБУ передала в суд. По данным правоохранителей, чиновники организовали схему хищения средств из местного бюджета при проведении ремонтных и других работ на территории города.

Как свидетельствует информация в постановлении Балаклейского районного суда Харьковской области от 27 сентября 2019 года, различные ремонтные работы в Балаклее проводились ФОП без заключения соответствующих договоров и подписания актов приема выполненных работ. После того, как работы уже были выполнены, подписывались соглашения и закрывались акты выполненных работ с завышением цен.

Деньги распределялись между участниками указанной схемы. По данным правоохранителей, должностные лица Балаклейского городского совета получали около 20-30% выделенных таким образом из бюджета средств, так называемый "откат". Среди подозрительных объектов - ремонт дороги по ул. Грушевского стоимостью 199,5 тыс. грн. Подрядчиком был ФОП Блудов Валерий Владимирович.

Всего Блудов получил от Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и развития инфраструктуры Балаклейского горсовета 21 подряд на общую сумму 2,4 млн грн. Мэром города Балаклея является Иван Столбовой.

По данным Харьковского антикоррупционного центра, стоимость работ при аварийно-восстановительных работ в Балаклее была завышена вдвое.

Скриншот: Facebook/ Харківський антикорупційний центр

Напомним, 23 марта 2017 года на крупнейшем арсенале №65 в Балаклее начали рваться ракеты и снаряды. Тогда Кабмин выделил 45 миллионов на ликвидацию последствий взрывов в Балаклее.

Также мы писали, что 3 мая 2018 года в Балаклее на Харьковщине произошел пожар на территории технической площадки, где происходило очищение и разминирование территории от остатков боеприпасов, которые не разорвались после событий 2017 года.