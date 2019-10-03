Личный адвокат президента США Руди Джулиани в течение последних месяцев несколько раз контактировал с заключенным экс-главой президентской кампании Дональда Трампа Полом Манафортом через адвоката в федеральной тюрьме. Об этом сообщает The Washington Post.

"Джулиани связался с Манафортом для получения информации о том, что Украина поддерживала Хиллари Клинтон в ее неудачной президентской гонке 2016 года против президента Трампа", - говорится в публикации.

Джулиани считает, что Украина вмешивалась в президентские выборы 2016 года с помощью временного сотрудника Демократической партии. Кроме того, адвокат Трампа cчитает, что материалы о Манафортt были поддельные и опубликованы, чтобы стимулировать начало расследования против него в США.

Напомним, Пол Манафорт стал субъектом расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в президентские выборы в США. Во время следствия были выявлены нарушения закона со стороны Манафорта, в частности финансовые махинации, уклонение от уплаты налогов, скрытая лоббистская деятельность, давление на других свидетелей и тому подобное.

13 марта Суд округа Колумбия вынес приговор Манафорту в виде заключения на срок 43 месяца - в дополнение к 47 месяцам, к которым его приговорил ранее окружной суд штата Вирджиния. В апреле Манафорта перевели в тюрьму строгого режима в американском штате Пенсильвания.

Напомним, что по данным СМИ, Трамп использовал вице-президента Пенса как таран для давления на Зеленского.

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