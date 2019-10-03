Власти Северной Кореи заявили об успешном запуске с подводной лодки новейшей баллистической ракеты Pukguksong-3. Об этом сообщает информагентство ЦТАК.

Запуск произошел в море, у восточного побережья страны утром в четверг, 3 октября. По данным СМИ, проведенные испытания подтвердили тактические характеристики новой ракеты. Северокорейские власти также утверждают, что никакой угрозы безопасности соседних стран не было. На испытаниях присутствовали руководящие члены Трудовой партии Кореи, а поздравления с успешным запуском лично направил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Pukguksong-3 является третьей версией баллистической ракеты, которую КНДР впервые испытала в 2016 году.

Подводные ракетоносцы вместе с межконтинентальными баллистическими ракетами и ракетами на стратегических бомбардировщиках составляют "ядерную триаду". Считается, что полноценной триадой обладают лишь Россия, США и Китай.

Напомним, что в Пхеньяне представили новейший смартфон производства КНДР. Его не продают иностранцам.

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