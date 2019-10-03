Вечером в среду, 2 октября, в Александрии (Кировоградская область) полицейский насмерть сбил велосипедиста. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП Кировоградской области.

Трагедия произошла около 21:30 в Александрии. Полицейский за рулем автомобиля Mercedes сбил велосипедиста. Его доставили в больницу, но он умер от полученных телесных повреждений.

Открыто уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение" (ч.2 ст. 286 УКУ).

Напомним, под Киевом подросток на скутере сбил женщину на велосипеде и сбежал.

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