На этой неделе самой популярной персоной в украинских политических новостях стал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Это действующий президент Германии, авторству которого принадлежит формула, призванная стать основой для прочного мира на Донбассе.

В 2016 году Франк-Вальтер Штайнмайер, занимая тогда пост министра иностранных дел Германии, предложил формат урегулирование военного конфликта на востоке Украины.

Согнано формуле, которая в итоге стала носить имя политика, достигнуть мира возможно при одновременном выполнении двух частей Минских соглашений - выборов и предоставления особого статуса Донбассу (текст формулы Штайнмайера читайте здесь).

Штайнмайер уже мог войти в историю современной Украины. В феврале 2014 года он выступил одним из гарантов при подписании Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине между тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции, которое не было выполнено.

"Страна" рассказывает, кто такой Франк-Вальтер Штайнмайер, формула по Украине которого может завершить войну на Донбассе.

Кто такой Штайнмайер. Биография

Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) родился 5 января 1956 в Детмольде, ФРГ.

Дважды занимал пост министра иностранных дел Германии (2005—2009 и 2013—2017), а также был вице-канцлером Германии (2007—2009).

С марта 2017 года - федеральный президент ФРГ.

Штайнмайер - политик европейского масштаба. На протяжении одного года - с 1 января 2016 года по 1 января 2017 года - он был председателем ОБСЕ.

В ходе своей второй каденции на посту министра иностранных дел Германии он активно участвовал в урегулировании украинского кризиса.

21 февраля 2014 года, в разгар Евромайдана, Штайнмайер выступил одним из гарантов при подписании Соглашения об урегулировании политического кризиса на Украине. Соглашение было подписано между тогдашним президентом Украины Виктором Януковичем и политическими лидерами Майдана - Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком.

Документ предусматривал срочное возвращение к Конституции 2004 года, то есть к парламентско-президентской форме правления, формирование "правительства национального доверия", конституционную реформу и проведение досрочных выборов президента до конца 2014 года. Также в нем предусматривалось, что протестующие покинут государственные учреждения, которые ними были заняты на тот момент.

Помимо Штайнмайера, свидетелями подписания соглашения выступили министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и руководитель департамента континентальной Европы министерства иностранных дел Франции Эрик Фурнье. Однако в итоге пункты документа не были выполнены.

Уже после аннексии Крыма Франк-Вальтер Штайнмайер, также в должности главы МИД Германии, подготовил санкционный список против российских чиновников, бизнесменов и компаний. В этом ключе, кстати, произошел курьез.

В октябре 2016 года в Берлине прошла встреча нормандской четверки. Тогда СМИ обратили внимание, что помощник президента РФ Владислав Сурков на мероприятии сидел рядом со Штайнмайером, который и включил его в санкционный список.

Владимир Путин, Владислав Сурков и Франк-Вальтер Штайнмайер. Фото из Twitter Д.Смирнова

Формула Штайнмайера

Тогда же Штайнмайер предложил формат урегулирования конфликта на Донбассе, который впоследствие стал называться "формулой Штайнмайера".

Исходя из заявлений, которые тогда сделал немецкий политик, предполагалось проведение местных выборов на неподконтрольных территориях Донбасса (то есть без передачи границы Украине). После того, как ОБСЕ признает выборы легитимными, особый статус должен начать дейстововать на постоянной основе.

Ни в 2016 году, ни позже эта формула и не была реализована, хотя Петр Порошенко и давал на это устное согласие. А в марте 2017 года Штайнмайер вышел из нормандского формата, так как выиграл президентские выборы в Германии.

"Формула Штайнмайера" получила вторую жизнь уже после президентских выборов 2019 года в Украине. Поскольку за минувшие три года предложения не потеряли актуальность, скорее, наоборот.

Штайнмайер активно продолжает политическую карьеру в Германии после избрания президентом. На пост он баллотировался от Христианско-демократического союза Германии (ХДС). На сегодня политсила состоит в коалиции с Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с канцлером Ангелой Меркель.

Формула Штайнмайера. Последние новости и аналитика

"Страна" продолжает готовить новости и аналитику, которые касаются формулы Штайнмайера.

Что такое формула Штайнмайера; как и когда, согнано ней, будут проходить выборы на Донбассе; что такое особый статус, который должен быть введен после выборов; почему националисты заявили о зраде и будет ли в реальности реализована формула читайте здесь.

Что означает подписание Украиной формулы Штайнмайера и в чем причина разблокирования формулы читайте здесь.

Как украинские телеканалы освещали подписание формулы Штайнмайера читайте и смотрите здесь.

Реакцию Европейского союза и ОБСЕ на подписание формулы Штайнмайера в Минске 1 октября читайте здесь.

Почему партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" решила дописать формулу Штайнмайера читайте здесь.

Будет ли Западная Украина бунтовать против формулы Штайнмайера читайте здесь.

Порохоботы и националисты атакуют Владимира Зеленского за формулу по Донбассу. Чем это грозит читайте здесь.

Все последние новости вокруг формулы Штайнмайера - здесь.