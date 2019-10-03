Утром в четверг, 3 октября, в Киеве под зданием Верховной Рады проходит митинг против продажи земли иностранцам, который организовала "Всеукраинская Аграрная Рада". Об этом с места передает корреспондент "Страны"

В митинге протеста принимают участие аграрии из всех регионов Украины. Они держат плакаты "Нет продажи земли иностранцам", "Президент, не допустите продажу земли иностранцам", "Не продавайте Родину".

По словам протестующих, правительственный законопроект о земельной реформе допускает покупку земли сельскохозяйственного назначения юридическими лицами, учредителями которых являются иностранные граждане. Они требуют отозвать и переработать документ.

Фото: "Страна"

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 1 октября 2019 года подать в Верховную Раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Парламент должен принять его до 1 декабря.

Уже 25 сентября в Верховной Раде был зарегистрирован правительственный законопроект №2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обнародовало проект этого закона 20 сентября. В документе значилось, что приобретать земли сельхоз назначения после проведения реформы смогут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство. Мораторий на продажу земель предлагается снять с 1 октября 2020 года.

Также предлагается лишить права на покупку земли физ- и юрлиц, иностранные государства, которые подпадают под действе закона о санкциях. А иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земли сельхозназначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения права собственности.

Однако позже оказалось, что реформа рынка земли предусматривает разрешение на приобретение в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения иностранцами при определенных условиях.