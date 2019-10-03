Великобритания поприветствовала подписание Украиной "формулы Штайнмайера" и считает его шагом для урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом говорится в заявлении Форин-офис.

"Я приветствую этот обнадеживающий шаг вперед в установлении мира на востоке Украины и приветствую четкую приверженность президента Зеленского поиску дипломатического решения", - заявил министр Великобритании по вопросам Европы и США Кристофер Пинчер.

Соединенное Королевство так же разделяет мнение украинского правительства о том, что местные выборы на востоке Украины могут проходить только при надлежащих условиях: полном прекращении огня, выводе иностранных войск и беспрепятственном доступе на выборы международных наблюдателей и средств массовой информации.

"Теперь Россия должна сыграть свою роль в прекращении конфликта, немедленно прекратив свою поддержку сепаратистов и выполнив обязательства, прописанные в Минских соглашениях", - заявил Пинчер.

Напомним, в ЕС формулу Штайнмайера назвали шагом к выполнению Минских соглашений.

Согласно "формуле Штайнмайера", закон об особом статусе Донбасса вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые должны быть назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом. Он начнет действовать на постоянной основе, когда наблюдатели БДПЧ ОБСЕ признают выборы соответствующими всем стандартам.