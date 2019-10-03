Спикер Рады Дмитрий Разумков изъял из повестки дня ВР постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК), которая будет расследовать деятельность НБУ и Фонда гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Об этом нардеп "Слуги народа", автор соответствующего постановления Александр Дубинский написал в Facebook.

"Спикер Разумков изъял из повестки дня на сегодня становление о создании ВСК "О расследовани деятельности руководства НБУ и ФГВФЛ за 2014-2019 годы", - сообщил Дубинский.

По его словам, он задал вопрос на фракции, кто принял такое решение, и получил ответ, что решение принято Кабинетом министров и Офисом президента после консультаций с МВФ.

"Не получил ответа на вопрос, зачем нам все вышеупомянутые органы, если все решения теперь принимаются в МВФ? Но теперь догадываюсь, что если Гонтареву и Со принято решение не трогать, то Порошенко точно можно не переживать", - подытожил нардеп. Он также приложил скриншот краткой аннотации проекта постановления ВР.

Фото: facebook.com

Напомним, что 18 сентября Регламентный комитет рекомендовал Раде расследовать работу НБУ и Фонда гарантирования вкладов времен Гонтаревой. В документе Дубинский обвиняет руководство НБУ и ФГВФЛ в значительной девальвации гривни, искусственном банкротстве банков, создании условий для присвоения активов ликвидируемых банков и нанесении ущерба вкладчикам и кредиторам, а также присвоении бюджетных средств путем якобы махинаций с рефинансированием и гособлигациями.

Дубинский намерен лично возглавить комиссию и взять себе в заместители сопредседателя депутатской группы "За будущее", главу партии "Укроп" и экс-директора "Магистральных газопроводов "Дружба" Тараса Батенко. Согласно проекту, в комиссии будет еще 13 членов, из которых семь - от "Слуги народа", а также Сергей Левочкин и Вадим Рабинович от "Оппозиционной платформы - за жизнь", Константин Бондарев от "Батькивщины", внефракционный Антон Яценко и пока по одному неопределенному кандидату от "Голоса" и "Европейской солидарности".

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