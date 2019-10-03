4 октября в школах, вузах, детсадах и профтехучилищах всех педагогов поздравляют с их профессиональным праздником. День учителя в Украине отмечают в воскресенье, 6 октября, но традиционно в школах торжества проводят в последний день перед выходными. А 5 октября на календаре - Международный День учителя. Так что поводов поздравить учителей хоть отбавляй, и сделать это можно три дня подряд.

Поздравления в стихах и своими словами

Учительница наша дорогая!

Пусть сила будет с вами и терпение,

А также счастье и везение,

А мы будем стараться освоить все умения!

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С Днем учителя! Желаем дружного коллектива, здоровья, солнечных дней, большой зарплаты, радости, благополучия, успехов, терпения в работе и трудолюбивых студентов!

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Сегодня охотно в школу спешим

Поздравить с Днем учителя вас хотим

Пусть в жизни будет все симпатично

А дети учатся - на отлично!

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Вы научили нас писать, читать, а впереди задачи посложнее.

Умение не только интегралы вычислять, а трудности стойко преодолевать!

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Пусть солнце светит ярче в этот день

Сегодня праздник ваш по праву

Пусть в жизни будет меньше суеты,

Тогда исполнятся все лучшие мечты!

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Сегодня звонок звучит по-особому и каждый выучил предмет

Все дарят вам улыбки - и это здорово! Ведь улыбаетесь и вы в ответ.

Учительница наша дорогая, пусть будет ваша жизнь без бед

Счастья самого большого и спасибо, что терпите нас, непосед!

Плакаты и рисунки на День Учителя

Стенгазеты и плакаты считаются атрибутом праздника. В школах каждый класс обычно готовит рисунок на тему Дня учителя: на плакатах изображают осенние листья, солнце, школьный звонок, буквари и книги, глобус, карты, канцелярские принадлежности, школьники пишут приятные пожелания и стихи.

Что подарить учителю

Традиционно учителю дарят цветы и сладости (это ожидаемые презенты), поделки, рисунки, декорируют классную комнату воздушными шарами или плакатами с фотографиями из школьной жизни.

Организацией праздника дети обычно занимаются вместе с родителями. Если знать вкусы и предпочтения учителя можно угодить с книгой любимого автора, картиной или билетом на концерт. Подарки можно дарить в зависимости от предмета преподавания: географу - хороший атлас; учителю рисования - набор акварели, кисти для рисования. Важно понимать, что подарок - знак благодарности за нелегкий труд, но его стоимость не должна быть высокой, чтобы это не расценили, как взятку. С этим в Минобразования активно борются в последние годы, призывая учителей отказываться даже от цветов.

Открытки и картинки

Тому, кто находится далеко от вас и поздравить лично не получится - можно отправить открытку или гифку.