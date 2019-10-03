Верховная Рада сегодня планирует рассмотреть возвращение в Уголовный кодекс статьи о незаконном обогащении и закон о столице Украины. Это предусмотрено планом работы на 3 октября, опубликованном на сайте ВР Украины.

Народные депутаты намерены запланировать на 18 декабря проведение парламентских слушаний на тему: "Проблемы формирования прожиточного минимума в Украине".

Два следующих решения разблокируют подписание законопроектов об электронных кассовых аппаратах и штрафах за незаконно выданные чеки.

В первом чтении рассмотрят четыре варианта проектов о городе Киеве. План работы содержит так же законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение (второе чтение).

Запланировано рассмотрение и других проектов во втором чтении - о концессии, аренде госимущества, обязанности раскрыть структуру собственности провайдера "ЗЕОНБУД", а также проекты изменений Регламента Верховной Рады.

В конце рабочего дня парламент планирует рассмотреть ветированные президентом законопроекты о господдержке "Пласта", Избирательный кодекс Украины и о создании открытого реестра педофилов. Отметим, их приняла Верховная Рада предыдущего созыва.

Ранее "Страна" разбиралась, как будет работать уголовная статья за незаконное обогащение, которую вернула Рада.

Также мы писали о том, что у Зеленского сообщили подробности нового законопроекта о наказании за незаконное обогащение.