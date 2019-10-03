2 октября в Украине продолжились акции протеста вокруг "формулы Штайнмайера". Их эпицентром стал Майдан в Киеве и Офис президента на Банковой.

Первые митинги начались вчера - сразу после брифинга Владимира Зеленского. Президент объявил, что Украина согласовала план экс-министра иностранных дел Германии Франка Штайнмайера по Донбассу.

Этот план включает в себя выборы на неподконтрольных территориях и сразу после них - предоставление особого статуса Донбассу. И все это - без передачи Украине неподконтрольного участка границы.

Здесь, правда, никакой сенсации нет - такой же алгоритм, даже еще жестче, прописан в Минских соглашениях, которые Украина подписала еще в 2015 году, но с тех пор не выполняла. С другой стороны, это важный символический шаг Зеленского по пути установления мира. Если президент, конечно, не решит переиграть ситуацию назад и похоронить "формулу", а такие возможности у него есть. И он на это прямо намекает.

Видимо, этого противники Зеленского и добиваются. Акции протеста, застрельщиками которых стали националисты и порохоботы, продолжаются уже второй день и будут, судя по всему, длиться дальше. Ближайшая уже назначена на 6 октября.

"Страна" разбиралась, перерастут ли они в полноценный Майдан и что этому может противоставить власть.

Что не устраивает "партию войны" в плане Штайнмайера

Чтобы понять мотивацию организаторов акций, нужно разобрать, чем им помешала "формула Штайнмайера".

Как уже говорилось, это дорожная карта выборов, которые проводятся в "ДНР" и "ЛНР" - то есть на неподконтрольной территории. Под эти выборы Украина должна разработать отдельный закон, в котором украинское присутствие на голосовании, скорее всего, будет минимальным.

А даже если оно будет высоким (украинские партии, СМИ, наблюдатели) - то результат голосования все равно будет прогнозируемым. Там с гарантией победят пророссийские силы. Которые с этого момента станут легальными представителями Донбасса в глазах всего мира.

Именно им Киеву придется давать особый статус.

Этот статус, по букве уже принятого в Украине закона (а принят он был еще во времена Порошенко - в сентябре 2014 года), наделяет Донецк и Луганск правами широчайшей автономии. Что ломает всю постмайданную концепцию страны, как унитарного этнократического государства, где все говорят по-украински и славят Бандеру.

Одновременно большой промышленный анклав, где свободно пользуются русским языком и стоят памятники Ленину, становится эпицентром альтернативной Украины. И нарушает идеологическую монополию националистов, которую исповедуют уже и центристы вроде Порошенко и Тимошенко, и ультра-либералы вроде Вакарчука, и многие представители "Слуги народа".

Фиксировать этот свой проигрыш и не хотят промайданные силы. Пока на востоке тлеет война - проигрыша вроде и нет, считают они.

Хотя это, конечно, не так. Четыре года позиционной войны показали, что возможностей силовой ликвидации "ДНР" и "ЛНР" у Киева нет. Хотя бы потому, что за "республиками" стоит Москва, а Киев ни от НАТО, ни от США гарантий не имеет.

Тлеющий конфликт тем временем лишь ослабляет Украину. И наносит ей больше экономического ущерба, чем для России - международные санкции.

Поэтому регион нужно возвращать на любых условиях - это позволит закончить кровопролитие и перезапустить экономику страны. Что понимают, в общем-то, все.

Собственно, вялотекущая война - это для ее сторонников не способ вернуть Донбасс, а средство продлить свое политическое бытие. Которое возможно лишь в конфронтационной повестке.

Майдан 2 октября

Вчера на главной площади страны собралось уже несколько сотен людей - больше, чем было 1 октября.

Участники акции, среди которых много атошников и участников националистических группировок, назвали ее протестом против "капитуляции на Донбассе и нынешней власти".

Выступающие рассказали, что подписание "формулы Штайнмайера" - это поражение Украины.

"Нас пытаются убедить, что в подписании нет ничего страшного для Украины. Но почему же этому так радуются кремлевские оккупанты?" - вопрошал выступающий толпу.

Толпа отвечала криками "Путин х@ло" и "Слава Украине!". Также периодически звучат возгласы "Зелю геть!"

Протестующие требовали запретить предоставление особого статуса Донбассу. Также они выступают против отведения войск.

После чегоо на Майдане поставили первую палатку.

После митинга на Майдане процессия двинулась на Банковую, где кричали "Вова, выходи" и скандировали националистические лозунги.

Акции прошли и по областным центрам.

Скотч-майдан 6 октября

Ближе к 23:00 митинги разошлись. А на 6 октября в полдень объявили вече на Майдане. Его анонсировал в Facebook некий "Рух опору капітуляції".

Организаторы акции полагают, что из-за договоренностей в Минске 1 октября Украина вот-вот капитулирует.

"Украина стоит в шаге от капитуляции в войне с Россией. Проведение выборов в ОРДЛО открывает дверь автономии ОРДЛО, легализации террористов в качестве политиков и "народной милиции" и в конце концов потере суверенитета Украины. С целью системного противодействия капитуляции мы объявляем создания сопротивления капитуляции", - говорится на странице мероприятия в соцсети.

На вече собираются выдвинуть ультиматум власти и обсудить стратегию и план дальнейших действий. Организаторы призывают приносить с собой желтый скотч и желтые ленты как символ "сопротивления капитуляции". А также проводить аналогичные вече во всех украинских городах.

Интересно, что акция состоится накануне разведения войск в Золотом и Петровском, которое договорились начать 7 октября.

Что такое "Рух опору капітуляції"

Это движение появилось в Facebook буквально вчера. О его создании заявлено на страничке сообщества "Защити Украину".

Это сообщество, как утверждается в паблике, создано украинскими националистами - Юрием Шухевичем (сын командира УПА), Дмитрием Ярошем (Украинская добровольческая армия), Андреем Тарасенко (Правый сектор) и другими националистами, а также экс-главой института нацпамяти Владимиром Вятровичем и бывшим ректором Могилянки Сергеем Квитом.

Примерно тот же состав и у "Движения сопротивления капитуляции". Только в нем националисты оказались разбавлены изрядным порохоботским элементом.

В списке подписантов много сторонников Порошенко - Мирослав Гай, Сергей Высоцкий, Юрий Гудыменко, Дмитрий Линько, Олег Березюк. Также в нем оказался Роман Бессмертный, которого Зеленский недавно уволили из Трехсторонней контактной группы. Есть в списке и активисты "Демократической сокиры", а также "Информнапалма".

Вот полный список "сопротивляющихся капитуляции":

Пока в "Рухе" нет представителей Нацкорпуса, "Свободы" и С14, но не исключено, что подписантов до 6 октября станет больше.

Какие перспективы у "майдана желтых повязок"

Акции протеста, судя по всему, будут набирать силу и превратятся в регулярные. Это понятно по технологии подобных майданов, которые проходили раньше.

Цель - сбить любые договоренности Зеленского с Путиным накануне встречи "нормандской четверки". И заставить Банковую саботировать подписанную формулу.

Если так произойдет, это будет первая победа предыдущей власти над новой. Такой себе матч-реванш от Порошенко и "партии войны".

Правда, имеет ли он серьезные перспективы - это большой вопрос. Тому есть несколько причин.

Первая - нет всеобщего презрения к Зеленскому, какое многие испытывали в отношении Януковича. У нового президента еще пока очень высокий рейтинг. Поэтому аудитория митингов будет черпаться из сил, которые набрали на выборах в Раду меньшинство голосов.

Вторая - усталость людей от войны. Лозунги "продолжать войну" вряд ли найдут массовый отклик у населения, 70% которого проголосовало за Зеленского, чтобы он эту войну закончил. А позитивной повестки у протестующих сегодня нет.

Третья - отсутствие единого западного фронта давления на Зеленского, как это было с Януковичем. Майдан против "формулы Штайнмайера" вряд ли поддержат в ЕС и администрации Трампа. Хотя могут поддержать и оппоненты президента США из Демократической партии.

Однако, как показал опыт куда более пассионарного Михо-майдана, поддержка структур Сороса без системного участия госмашины США и Европы - не даст нужного эффекта, и власть сможет зачистить протест, если он выйдет за рамки.

Что же до украинских олигархов, то, судя по позиции их телеканалов, массово никто протест против Зеленского не раскачивает. Позавчера первые акции показал из крупнейших каналов только 1+1, связанный с Игорем Коломойским. Да и то, никаких критических заявлений в отношении Зе канал не высказывал.

Немудрено, что даже среди активистов "Штайнмайер-майдана" царят невеселые настроения.

"Перспектив для реального Майдана я не вижу. Люди устали от конфликтов и войны. Зеленский сейчас что угодно может подписать - его власти это вообще ничего не угрожает, как и рейтингу. Я думаю, из-за этого Порошенко и ведет себя настолько пассивно. Да и другие политики не спешат проявлять активности", - пишет в Facebook участник вчерашний акций протеста Владислав Бовсуновский.