Сенатор-республиканец Джон Кеннеди анонсировал законопроект, запрещающий ближайшим родственникам американских законодателей и топ-чиновников вести прибыльный бизнес в Украине, сообщает издание The Hill.

По словам сенатора, подготовленный им законопроект лишит членов семей конгрессменов, сенаторов, министров, вице-президента и президента возможности "работать консультантами, сотрудниками, независимыми подрядчиками или членами совета директора в украинских компаниях, владеть более чем 5% акций любых предприятий, ведущих бизнес в Украине или с Украиной".

В заявлении Кеннеди говорится, что правительство Украины "исторически коррумпировано", и "старшие члены нашего правительства не должны быть частью этого поведения". "Мой законопроект устранит любые проявления неуместности или потенциального конфликта интересов для любого ближайшего члена семьи высокопоставленного чиновника Соединенных Штатов. Лучший способ противостоять искушению - это правильное воспитание, сильный набор ценностей и жесткие закон", - добавил Кеннеди. Он планирует подать законопроект, как только Конгресс вернется из двухнедельного перерыва 14 октября.

Кеннеди не упоминал бывшего вице-президента Джо Байдена, история с которым стала причиной появления данного законопроекта, но связь с этой историей очевидна.



Хантер Байден работал в совете директоров газовой компании Burisma, принадлежащей украинскому олигарху, а его отец занимал должность вице-президента. В 2016 году Джо Байден настаивал на увольнении украинского прокурора Виктора Шокина, который инициировал расследование в Burisma.

Трамп и его союзники, включая адвоката Трампа Руди Джулиани, настаивали на расследовании дела Байдена в Украине и осуждали бывшего вице-президента как "коррупционера".

Напомним, что Джулиани передал в Конгресс США заявления Шокина против Байдена.

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