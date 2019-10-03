В расшифровке записи телефонного разговора президентов Украины и США не передано минимум 20 минут разговора. Об этом заявил независимый сенатор Ангус Кинг, пишет Newsweek.

По словам Кинга, телефонный разговор президентов длился 30 минут, в то время как предоставленный Белым домом текст передает лишь его треть. "У двух моих сотрудников зачитывание текста вслух заняло 10 минут 40 секунд. Телефонный звонок был 30 минут. Теперь мы не знаем, чего не хватает", - прокомментировал ситуацию Кинг.

При этом Кинг предположил, что некоторое время мог занять перевод, если во время разговора двух президентов были задействованы переводчики. Сенатор полагает, что временной разрыв в тексте разговора может стать поводом для проведения расследования.

"И, кстати, информатор не решает дело. Он или она выдвинули ряд фактов, которые теперь находятся в руках Конгресса. И у них есть возможность расследовать это, чтобы выяснить, прав ли осведомитель или нет", - заявил Кинг.

Как сообщалось, в прошлом месяце в США стало известно о жалобе обличителя из числа сотрудников американской разведки, которая указывала на возможное давление со стороны Дональда Трампа на украинское руководство с целью открытия уголовного расследования в Украине против семьи Джо Байдена. Жалоба была составлена после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского от 25 июля.

Напомним, что Трамп ищет анонимного информатора, "слившего" содержание его разговора с Зеленским.

Также мы писали о том, что республиканцы назвали шумиху вокруг разговора Трампа и Зеленского информационной войной.