Президент США Дональд Трамп заявил, что его июльский телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским касался коррупции, и он не хотел бы выделять деньги коррумпированной стране.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии, сообщает Reuters.

"Я не хотел бы давать деньги стране, которая коррумпирована. Мне не нравится, когда моя страна остается в дураках", - ответил Трамп на вопрос журналиста о целях его звонка президенту Украины.

Американский лидер отметил, что его июльский разговор с Зеленским касался коррупции в Украине - стране, которой Соединенные Штаты выделяют много денег в качестве поддержки.

Напомним, скандал вокруг телефонного разговора Трампа с Зеленским возник из-за того, что президент США обратился к лидеру другой страны с целью найти компромат на своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера. Конгрессмены от Демократической партии США начали расследование с намерением объявить импичмент главе Белого дома.

Также мы писали о том ,что американские журналисты писали, что Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, задерживал предоставление Украине военной помощи. Впоследствии Трамп заявил, что США уже выделили Украине обещанную помощь.