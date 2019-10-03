Экс-посол США в Украине Стивен Пайфер считает, что возможное влияние олигарха Игоря Коломойского на украинскую государственную политику отрицательно скажется на отношениях Украины с МВФ и партнерами на Западе. Об этом он написал в своем Twitter.

"Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилюк заявил, что подал в отставку из-за беспокойства о влиянии олигарха Коломойского. Если Коломойский действительно имеет влияние, это плохо будет воспринято Международным валютным фондом и теми, кто поддерживает Украину на Западе", - отметил Пайфер.

Фото: twitter.com

Такой комментарий бывший американский дипломат сделал в связи с заявлением Данилюка о причинах своей отставки с поста главы СНБО в комментарии "ВВС-Украина". В частности, Данилюк сказал, что одна из главных проблем, которая стала причиной его отставки, это ситуация с возможной отменой национализации "ПриватБанка", который ранее принадлежал влиятельному бизнесмену Игорю Коломойскому.

Напомним, что 28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Данилюка секретарем СНБО. 27 сентября в Офисе президента сообщили, что он подал в отставку. Данилюк подтвердил эту информацию.