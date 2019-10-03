Сегодня, 3 октября, киевское Динамо, проведет свой второй поединок в групповом турнире Лиге Европы. Соперником нашей команды будет швейцарский клуб Лугано из одноименного городка.

В Украине в прямом эфире матч покажет канал Футбол 1. Трансляция начнется в 21.50. А "Страна" проведет текстовый онлайн-репортаж о поединке и начнется он на нашем сайте в 21.00.

Напомним, что главный тренер Динамо Алексей Михайличенко взял в Швейцарию 21 футболиста.

Вот заявка на сегодняшний матч киевского Динамо

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук,

Защитники: Виталий Миколенко, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзера,

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский,

Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин.

Напомним, что мы приводили все итоги второго игрового дня второго тура Лиги чемпионов.

Так же мы рассказывали, что наставник Аталанты прокомментировал поражение от Шахтера в Лиге чемпионов.