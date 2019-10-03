Заруба в Ливерпуле, спасение Барсы и триумф Аякса. Все итоги второго дня Лиги чемпионов
Вчера, 2 октября, в Европе завершился второй тур группового турнира Лиги чемпионов, который подарил болельщикам массу ярких матчей, обилие голов и невероятную интригу.
Особняком, конечно же, стоит игра в Ливерпуле, где подопечные Юргена Клоппа, забив три мяча РБ Зальцбург еще в первом тайме - посчитали дело сделанным, и едва не поплатились за это. Австрийцы отыгрались уже к 60 минуте, и если бы не победный гол Салаха, то для действующих обладателей трофея Лиги чемпионов все могло бы закончиться конфузом.
Второй знаковый поединок провели Барса и Интер. Здесь каталонцы пропустили уже на 3 минуте, и футболисты Интера были очень близки к тому, что бы снять все вопросы еще в первом тайме, но не смогли реализовать парочку убойных моментов.
А во втором тайме на поле была уже другая Барселона - собранная и смертельно опасная. Связка Месси-Суарес проявила себя во всей красе, и Барса вырвала победу благодаря дублю уругвайца.
Итак, все результаты второго дня второго тура Лиги чемпионов-2019/2020
Группа Е
Генк - Наполи - 0:0
Ливерпуль - РБ Зальцбург 4:3
Группа F
Славия - Боруссия (Дортмунд) 0:2
Барселона - Интер - 2:1
Группа G
Зенит - Бенфика 3:1
РБ Лейпциг - Лион 0:2
Группа H
Валенсия - Аякс 0:3
Лилль - Челси 1:2.
Напомним, что результаты первого дня второго тура, в котором Шахтер вырвал победу у Аталанты, можно посмотреть здесь.
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