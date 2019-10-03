В США произошла авиационная катастрофа. Бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны рухнул в международном аэропорту "Брэдли" в Коннектикуте. При крушении погибло семь человек. По данным властей, на борту находилось 13 человек: 10 пассажиров и три члена экипажа.

Об этом передает "Интерфакс".

После трагедии по меньшей мере шесть человек были доставлены в больницу, трое из них получили тяжелые ранения, сообщили власти. Один человек на земле также пострадал.

Самолет несколько минут находился в полете, когда пилоты сообщили о неисправности и запросили разрешение на экстренную посадку. При приземлении он потерял управление и врезался в ангар.

Бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны совершал короткие полеты для любителей истории и авиации. Национальный совет по безопасности на транспорте направил группу для расследования причин авиакатастрофы.

Ранее "Страна" сообщала, что в США рухнул транспортный самолет, есть жертвы.

Так же мы рассказывали, что на военную базу в США рухнул частный самолет.