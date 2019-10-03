Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в проекте госбюджета-2020, который Кабмин подал в Раду запланированы деньги на местные выборы на Донбассе и на ряд социальных программ.

Об этом глава Минфина заявила в интервью Радио Свобода.

"В проекте госбюджета, который мы подали, запланированы исключительно выборы местные, которые должны состояться в следующем году. Других пока нет.

В проекте бюджета запланировано и мы подали в соответствии с законодательством, которое существует сейчас. Поэтому у нас там есть программы помощи переселенцам, есть программы, которые касаются непосредственно решения неотложных вопросов той зоны, ветеранов. Но эти вопросы сидят внутри других социальных программ. Поэтому ими занимается несколько министерств. Они сидят и в соцсубвенциях, которых у нас несколько десятков миллиардов, и в других", - ответила Оксана Маркарова на вопрос, запланированы ли деньги в госбюджете на следующий год, если выборы на Донбассе состоятся.

Так же она уточнила, что самое главное сейчас это вопрос безопасности, а не финансирования.

"Мы понимаем, что вопросы финансирования будут очень важны, но они не главные. Самое главное - это вопрос безопасности, это вопрос того, что это наши территории, мы всегда за них будем бороться. Я думаю, что сейчас еще рано комментировать финансовые вопросы", - заявила глава Минфина.

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