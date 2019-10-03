Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подбросил свою вязанку хвороста в нестихающий скандал вокруг компании "Burisma Group", членом совета директоров которой был сын вице-президента США Джо Байдена - Хантер. Виктор Шокин заявил, что расследование возможных коррупционных действий было остановлено в свое время под давлением со стороны США.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на телеканал Fox News.

В начале текущего года Виктор Шокин заявил адвокату американского президента Руди Джулиани, что расследование было прекращено "из-за страха перед Соединенными Штатами".

Согласно записям Джулиани, "мистер Шокин попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в белых перчатках, что, по словам Шокина, означало, что не надо что-либо делать".

В записях также утверждается, что Шокину сказали, что в процессе расследования вице-президент распорядился задержать предоставление американской помощи Украине.

Записи Джулиани уже переданы Конгрессу Генеральным инспектором госдепартамента.

Напомним, демократы в Конгрессе США инициировали расследование, целью которого является принятие решение об объявлении импичмента Дональду Трампу.

Поводом послужила беседа Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой президент США просил украинского коллегу активизировать расследование в отношении деятельности в Украине Хантера Байдена - сына Джо Байдена - который является наиболее вероятным противником Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свое положение для достижения политических целей и дискредитации соперника на выборах. Трамп же утверждает, что Байдены и Демократическая партия в целом, причастны к коррупции и нарушениям в Украине, и обвинил оппонентов в попытке госпереворота.