В США появились новые детали, характеризущие принципы отношений окружения Трампа с новой властью Украины. Как оказалось, адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что чиновники Госдепартамента всячески советовали ему избегать контактов с главой Офиса президента Украины Андреем Богданом.

Об этом передает BuzzFeed News со сссылкой на записи независимого журналиста Роджерп Солленбергера.

Госдепартамент проинформировал Джулиани о том, чтобы он избегал Андрея Богдана. Вместо этого, как утверждал бывший мэр Нью-Йорка, Госдеп предпочел, чтобы он встретился с советником Зеленского Андреем Ермаком, когда он посещал Европу этим летом.

"Когда в Госдепе спросили меня, могут ли они дать мой номер Ермаку, то пояснили, что Ермак - настоящий адвокат, в отличие от Богдана, который занимается лоббированием. Ермак прямой, Богдан нет", - рассказал Джулиани.

Ранее "Страна" сообщала, что секретарь СНБО Данилюк уходит в отставку из-за Богдана и Коломойского.