"Формула Штайнмайера": испытание для власти

Вчера весь мир приветствовал подписание странами "нормандской четверки" "формулы Штайнмайера". В поддержку этого события выступили Евросоюз, а также Германия и Франция по отдельности. А вот в Украине было все иначе.

Все началось еще позавчера вечером на Банковой и на Майдане, куда собралась небольшая группа сторонников Порошенко и радикалов из "Нацкорпуса".

А продолжилось в парламенте, где против "формулы Штайнмайера" выступили одновременно "Батькивщина", "Евросолидарность" и "Голос". В защиту же решения Зеленского – только "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Но главной, естественно, была позиция "Слуги народа". Поначалу в ее рядах был разнобой, но потом с фракцией встретился Зеленский, и позиции нардепов от власти более-менее унифицировались в виде осторожной поддержки. Хотя общепартийной позиции так и не прозвучало.

Расклады в парламенте опять (как и при Порошенко в 2015-м) могут стать крайне важными, если власть все-таки решится не просто подписывать "формулу Штайнмайера" (что еще ничего не значит), но и реализовывать прописанные в ней пункты Минских соглашений.

Для большинства законов достаточно будет 226 голосов, которые легко достигаются совместным голосованием "Слуги народа" и "Оппозиционной платформы". Однако, сами законы "слуги", судя по информации, которую озвучил глава комитета по иностранным делам Яременко, хотят внести такие изменения в закон об особом статусе, которые полностью нивелируют сам их смысл. В частности, уберут оттуда ключевые пункты, которые предусмотрены Минскими соглашениями.

Естественно, что при таком подходе мирный процесс будет закончен еще не начавшись.

Позиция "Слуги народа", не исключено, обусловлено страхом перед акциями протеста, которые сейчас организовывают порохоботы и националисты.

Масла в огонь подлила и декларация Львовского облсовета, который выступил против подписания "формулы Штайнмайера". Это не первая подобная ситуация: в 2010-м галицкие облсоветы выступали против Харьковских соглашений, в 2012-м – не признавали языковый закон Колесниченко-Кивалова, а в 2014-м – поддерживали Евромайдан.

Янукович либеральничал, не реагируя на этот "латентный сепаратизм", – и в результате оказался в Ростове. Зато следующая власть жестко реагировала на аналогичные решения некоторых местных советов Юго-Востока – и худо-бедно протянула пять лет. Поэтому Зеленскому нужно сделать выбор относительно собственной реакции на возрождающийся галицкий сепаратизм – поступать так, как Янукович или Турчинов с Порошенко. От этого зависит то, где и когда шестой президент закончит свой срок.

Доллар рвет вверх

Несколько месяцев Украина с удивлением наблюдала, как курс доллара к гривне неуклонно снижался, дойдя с 27 гривен до отметки в 24 и даже 23.90. Но, видимо, валютный рынок решил, что такая отметка неприлична. И за последние три дня доллар отыграл то, что терял последние два месяца. Вчера сдать его можно было уже по 25,30, а купить – и вовсе по 25,90-26,10. Нацбанк вместо скупки доллара теперь пытается его продавать, но ситуация уже напоминает снежный ком, который остановить вручную не получится. То есть вполне вероятно, что после нескольких дней паники курс стабилизируется на привычных 26-27 гривен за доллар, но в эти несколько панических дней возможен и прыжок гораздо выше.

Между тем, вчера стало известно, что президент 1 октября собирал руководство Нацбанка и экономического блока правительства, чтобы уладить возникший между ними скандал. Причем скандал возник как раз из-за курса гривны к доллару, который, по мнению Минфина, Нацбанк искусственно завышал последние месяцы.

Впрочем, говоря объективно, Минфин сам способствовал укреплению гривны, продавая в огромных размерах облигации внутреннего госзайма. Но, видимо, у Маркаровой считали, что Смолий в качестве компенсатора зальет рынок гривной – а тот, наоборот, создал искусственный ее дефицит.

Скандал, похоже, разрулить удалось, но только практического значения это иметь уже не будет, поскольку в обменниках цифры "26", которые уже снижаться не будут.

Российское электричество для Коломойского

Вчера стало известно, что компания "Юнайтед Энерджи", которую связывают с олигархом Коломойским, закупила и поставила из России 100 мегаватт электроэнергии. Новость, которую могут посчитать "зрадой", на самом деле является обычной информацией о бизнесе: вряд ли бы компания Коломойского закупала электроэнергию в России, если бы это было невыгодно.

А выгода возникла из-за ненормальной ситуации, сложившейся внутри страны. Во-первых, уголь на внутреннем рынке дорожает из-за хронического дефицита после разрыва экономических связей с Донбассом. А уголь – это основное топливо для тепловых электростанций. Во-вторых, введение в июле новой модели энергорынка тоже способствовало повышению цен на электроэнергию для промышленных предприятий.

Если же добавить к этому непростые, мягко говоря, отношения между Коломойским и Ахметовым (чей ДТЭК играет ключевую роль на рынке угля и электроэнергии), то вынужденность решения днепропетровского олигарха становится очевидной.

Однако, "прецедент Коломойского" говорит еще и о том, что экономическая целесообразность в принципе должна стать ключевым фактором в торговых отношениях с Россией. Потому что, закупая в РФ сжиженный газ, бензин и электроэнергию, нелепо при этом строить из себя энергонезависимую страну и закупать российский газ или уголь у посредников с наценкой.

Тем более что на посреднических схемах все еще сидят люди от прошлой власти, и нынешней власти вовсе ни к чему пополнять доходы "попередников".

Порошенко объявят подозрение?

А для самих "попередников" вчера главной была другая новость: СМИ со ссылкой на источники в Генпрокуратуре сообщили, что ГПУ собирается предъявить подозрение бывшему президенту Порошенко. А следом за ним – еще ряду представителей прошлой власти.

Подозрение экс-президенту выдвигается по статье "Злоупотребление властью". О каком именно деле идет речь, не говорится, но "злоупотребление властью" предъявлялось ему в связи с делом о попытке госпереворота с помощью керченского инцидента – кстати, это единственное обвинение, выдвинутое Порошенко, которое можно назвать политическим.

Вчера же стало известно, что суд повторно арестовал недвижимость и имущество "Кузни на Рыбальском", которые также связаны с бывшим главой государства.

Так что очевидно, что, несмотря на сопротивление внутри власти, новое руководство страны понимает наличие общественного запроса на приговоры ее предшественникам. Хотя точно так же очевидно, что возможный суд над Порошенко вызовет неоднозначную реакцию в мире, так что обвинение должно быть серьезно обоснованным.

Нацсовет подал в суд на NewsOne

Одновременно власть продолжает наступление на свободу слова. Вчера Нацсовет по ТВ подал в суд заявление о лишении телеканала NewsOne лицензии. Новость эта была достаточно предсказуемой, поскольку Нацсовет давно вел дело к этому, однако от этого, как говорится, нелегче.

Вчера три телеканала холдинга депутата от "Оппозиционной платформы" Козака – 112, NewsOne и ZIK – устроили акцию протеста против наступления на свободу слова: в течение 30 минут все его журналисты выходили в эфир с закрытыми липкой лентой ртами.

Логично предположить, что власть на этих каналах просто отрабатывает схему, по которой сможет позже закрыть любой телеканал. Ведь 112 лишили лицензии из-за того, что тот же Нацсовет отказывался в течение нескольких лет менять его программную концепцию. На NewsOne подают в суд из-за высказываний приглашенных политиков, в которых, к тому же, просто невозможно найти криминал.

То есть ни в одном из случаев речь не идет о вине самих телеканалов. И всем другим нужно понимать, что завтра они могут оказаться на месте 112 и NewsOne.