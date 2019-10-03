В США после постановления Всемирной торговой организации (ВТО) о возможности для Вашингтона вводить пошлины на товары из Европы, с 18 октября вводят в действие ряд подобных мер. Об этом сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на неназванных представителей Минторга США, передает Интерфакс.

США введут пошлины в размере 10% на самолеты из ЕС, и на авиационные запчасти. Помимо этого, будут введены пошлины в 25% на некоторую другую продукцию ЕС, в том числе промышленные и сельскохозяйственные товары.

Сотрудник Минторга США объяснил журналистам, что постановление ВТО дают Вашингтону право вводить 100% пошлины. Однако, по его словам, США воздержались от столь жестких мер, поскольку хотят решить с ЕС разногласия вокруг авиационных отраслей обеих сторон.

Ожидается, что США опубликуют список товаров, подпавших под новые пошлины.

ВТО в среду разрешила США обложить пошлинами товары европейского экспорта общим объемом $7,5 млрд в ответ на незаконное субсидирование Евросоюзом авиастроительного концерна Airbus SE.

Финальное решение ВТО, обнародованное в среду, открывает новый фронт в торговой войне для администрации президента США Дональда Трампа, отмечал Dow Jones.

ЕС, в свою очередь, обвиняет Вашингтон в субсидировании Boeing, и этот спор в рамках ВТО длится уже 15 лет. Ранее ВТО признала незаконными субсидии Штатов для Boeing, и в первом полугодии следующего года должна вынести решение относительно объема американского экспорта, для которого ЕС сможет ввести новые пошлины.

После того, как ВТО приняла решение, представитель ЕК по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что если Америка введет торговые ограничения для Евросоюза в рамках дела Airbus, то ЕС будет готов к ответным действиям.

Ранее сообщалось, что Китай на год освободил от дополнительных пошлин 16 категорий американских товаров.

Также мы писали, что США обложили товары из Китая новыми пошлинами.