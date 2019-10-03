В одном из домой Львова нашли мертвого мужчину.

По данным полицейских, погибшим оказался 82-летний пенсионер. Он более недели пролежал мертвым в луже крови.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

При опросе его соседей выяснилось, что мужчина регулярно играл в шахматы с 33-летним другом. По версии полиции, хозяин все время выигрывал, и гостя это сильно разозлило: он схватил молоток и несколькими ударами по голове забил пенсионера до смерти.

Ссора между друзьями произошла еще 18 сентября, именно тогда и случилось убийство.

Если следствие это подтвердит, то за умышленное убийство азартному игроку грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее "Страна" рассказывала, как во Львове пограничница родила и убила ребенка, а ее сестра закопала младенца.

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