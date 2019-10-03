В монетном дворе Канады выпустили коллекционную монету, которая рассказывает историю странных и загадочных огней, которые появились в небе и упали в воду около берегов Новой Шотландии, передает ВВС News.

Как сообщается, более 50 лет назад, ночью 4 октября, в небе маленькой канадской рыбацкой деревни появились странные огни. Свидетели наблюдали, как огни вспыхнули, а затем нырнули в воды у побережья Новой Шотландии. Теперь то, что некоторые считают наблюдением НЛО, было отмечено Королевским монетным двором Канады.

Светящаяся в темноте сцена изображает особый момент, описанный различными очевидцами. Увидев четыре странных мигающих огня в ночном небе, свидетели заметили низко летящий объект длиной 60 футов (18 метров), который затем упал под углом 45 градусов.

Монета с изображением светящегося в темноте НЛО. Фото: Royal Canadian Mint

Королевская канадская конная полиция (RCMP), получившая многочисленные звонки, сообщающие о крушении самолета в гавани, вместе с местными рыбаками, пыталась добраться до объекта до того, как он затонул. Министерство обороны Канады позже провело подводный поиск области, где был замечен объект, попадающий в воду, но не смогло обнаружить какие-либо признаки объекта.

Лори Уиккенс, которому на момент инцидента было 17 лет, был первым жителем гавани Шаг, который позвонил в RCMP той октябрьской ночью, чтобы сообщить о возможной авиакатастрофе.

Теперь он помогает организовать ежегодный фестиваль НЛО в Шаг-Харбор, который включает в себя экскурсию по месту крушения и рассказам очевидцев, и считает, что монета монетного двора повысит посещаемость. Монета продается с фонариком, который при использовании показывает огни НЛО, звезд на ночном небе и дымку над водой, о которой сообщают местные жители.

По словам пресс-секретаря Монетного двора Алекса Ривза, монета стала одной из лучших и была продана на их веб-ресурсе. Она имела ограниченный выпуск 4000 экземпляров и продавалась по цене 129,95 канадских долларов (98 долларов США).

Ранее сообщалось, что с октября НБУ начнет выводить из оборота монеты в 25 копеек.

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