В Полтаве двое нетрезвых мужчин, один из которых - сотрудник полиции напали на прохожих с битой. Остановить атакующих удалось только стрельбой из травматического оружия.

Инцидент случился еще 29 сентября. Двое служивших в зоне АТО атаковали женщин и подростков: после удара бейсбольной битой у одного из не успевших убежать парней диагностировали разрыв селезенки.

Как говорится в сюжете ТСН, полицейский набросился на парня без причины. Врачам пришлось удалить юному студенту поврежденный орган - селезенку.

Местные жители утверждают, что подобные пьяные "разборки" случаются регулярно, а правоохранители смотрят на все это "сквозь пальцы", так как один из хулиганов - действующий полицейский.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве избили следователя, который вышел из дому, услышав крики на улице.

Еще мы писали, как в Польше пятеро мужчин жестоко избили студента из Украины.