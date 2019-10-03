Одна из основных причин отставки экс-секретарь СНБО Александр Данилюк - это попытка не допустить "неправильных решений в процессе ПриватБанка". Об этом экс-чиновник рассказал в комментарии ВВС.

Как он отметил, у него есть принципиальная позиция, котоаря сейчас мешает ему продолжать выполнение своих обязанностей. Одна из проблем - это возможная отмена национализации ПриватБанка.

"Это одна из проблем. Надеюсь, что мое решение будет способствовать тому, что мы избежим неверных решений в процессе Приватбанка. Думаю, что это было услышано как внутри Украины, так и снаружи", — сказал он.

Возможное возвращение финучреждения Данилюк называет "очень опасным решением", которое станет сигналом о том, что власть находится в руках олигархов, они влияют на государственные институты.

"Это также будет красный свет для нашего взаимодействия с МВФ", — добавил он.

В этом вопросе не может быть никаких компромиссов с бывшими владельцами, считает Данилюк, хотя олигарх Игорь Коломойский имеет противоположную точку зрения.

"Я не понимаю, о каком компромиссе может идти речь. Если они включают в себя выплату определенной компенсации, тогда это называется не компромисс, а сдача интересов", — отмечает экс-глава СНБО.

Что касается отказа МВФ от сотрудничества в случае отмены национализации, то, по мнению Данилюка, он однозначно случится.

В том случае, если власть проигнорирует его предупреждения, говорит Данилюк, "то украинцам надо волноваться".

Информацию СМИ о том, что его могут отправить послом в США, экс-чиновник опровергает. В то же время он подтвердил, что не сработался с главой Офиса президента Андреем Богданом.

"Буду говорить неправду, если скажу, что у нас прекрасные дружеские отношения. У нас непростые отношения с момента самой кампании, этого не скрываю. Просто имею другое видение и подходы к развитию ситуации. Я не подхожу к проблемам с позиции "все решим", — сказал он, добавив, что против ручного управления государством.

"Должны быть сильные институты", — отметил он.

Данилюк не стал отвечать на вопрос о том, влияет ли на поведение Богдана Коломойский.

"Речь не о персоналиях. Есть системная проблема. Есть люди, которые имеют конфликт интересов, и Андрей — один из них", — резюмировал он.

Ранее Данилюк заявил, что покинул свою должность по собственной инициативе, так как не хочет участвовать в "подковерных играх".

Напомним, 30 сентября стало известно, что президент Зеленский уволил секретаря СНБО Данилюка.