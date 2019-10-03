На улице Шота Руставели в центре Киева в среду, 2 октября, произошел прорыв трубы с горячей водой.

Как сообщают очевидцы, улицу заливает кипятком и затянуло паром.

"Трубе в этом месте более 40 лет, в то время, как срок ее пригодности должен составлять в два раза меньше", - говорится в сюжете ТСН.

Кроме того, в прошлом году на этом же месте под асфальт провалилась иномарка. К счастью, водитель успел выпрыгнуть из салона.

Ранее "Страна" рассказывала, как в конце апреля в Киеве у метро "Дружбы народов" кипяток из порванной трубы залил подземный переход.

Еще мы писали, как в Киеве на Борщаговке прорвало недавно отремонтированную теплотрассу.