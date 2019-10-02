В среду, 2 октября, министерство обороны назначило двух новых заместителей министра - Алину Фролову и Алексея Марценюка.

"Сегодня Кабинет Министров Украины назначил заместителем Министра обороны Украины Фролову Алину Евгеньевна", - говорится в сообщении на странице министерства.

Алина Фролова, фото - facebook.com

"Решением правительства заместителем Министра обороны Украины назначен Марценюк Алексей Эразмович", - говорится на сайте министерства.

Марценюк Алексей, фото - facebook.com

Отмечается, что Фролова с июня 2015 года по сентябрь 2019-го была советником по стратегическим коммуникациям министра информационной политики Украины.

Марценюк ранее занимал должность директора по инвестиционным проектам ООО "ИстВан" олигарха Виктора Пинчука.

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