Атмосферный фронт приближается с запада. Синоптик назвала дату, когда в Украину придут холода
На территорию Украины медленно, но верно вторгается холодный атмосферный фронт.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Холодный атмосферный фронт уже приближается к нашим западным границам. Скоро, вот, вот, будут дожди в Западной Украине, уже утром в четверг готовьте зонты, резинщики и теплую одежду", - написала она.
Синоптик отметила, что если сейчас, почти ночью, перед фронтом до +18 градусов, то после его наступления будет уже 9 градусов.
Спросите у польских соседей, как оно в холодном фронте? В Киев холод и дожди придут в пятницу.
Ранее сообщалось, ранее синоптики рассказали, когда закончится бабье лето в Украине.
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