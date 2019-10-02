На территорию Украины медленно, но верно вторгается холодный атмосферный фронт.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Холодный атмосферный фронт уже приближается к нашим западным границам. Скоро, вот, вот, будут дожди в Западной Украине, уже утром в четверг готовьте зонты, резинщики и теплую одежду", - написала она.

Синоптик отметила, что если сейчас, почти ночью, перед фронтом до +18 градусов, то после его наступления будет уже 9 градусов.

Спросите у польских соседей, как оно в холодном фронте? В Киев холод и дожди придут в пятницу.

Ранее сообщалось, ранее синоптики рассказали, когда закончится бабье лето в Украине.

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