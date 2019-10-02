Участники акции "Нет капитуляции!" в Киеве начали ставить первую палатку на Площади Независимости.

Соответствующие фото разместил в Facebook журналист Владислав Бовсуновский.

Скриншот: Facebook/Бовсуновский Владислав

Напомним, на Майдане Независимости в Киеве проходит митинг против подписания в Минске "формулы Штайнмайера". Участники акции, среди которых много атошников и участников националистических группировок, называют ее протестом против "капитуляции на Донбассе и нынешней власти". Ораторы рассказывают, что подписание "формулы Штайнмайера" - это поражение Украины.

Позже стало известно, что участники акции "Нет капитуляции!", начавшейся на Майдане Независимости в Киеве, пришли к Офису президента. На Майдане протестующие пробыли около часа, а затем двинулись на Банковую. За это время количество возмущенных подписанием "формулы Штайнмайера", по оценке СМИ, несколько возросло. К 20:00 участников акции было не менее полутора тысяч человек.

Также сегодня в крупных городах Украины прошли акции против согласования формулы Штайнмайера. Сотни людей вышли на центральные площади Харькова, Запорожья, Днепра, Кривого Рога, Черновцов и Одессы,