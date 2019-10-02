Демократы в Палате представителей США пригрозили Белому дому принудительным получением (через официальную повестку) записей, связанных с возможным давлением президента Трампа на Украину, поскольку администрация проигнорировала просьбу о добровольном предоставлении этих документов.

Об этом говорится в письме-меморандуме за подписью руководителя Комитета по вопросам надзора и реформ при поддержке глав других комитетов, которые ведут расследование, касающееся импичмента президенту США, сообщает Укринформ.

"За последние несколько недель комитеты несколько раз пытались получить в добровольном порядке ответы на наши запросы о предоставлении документов, но Белый дом отказался не только сделать это, но даже дать ответ комитетам", - говорится в письме, датированном 2 октября.

При этом напоминается, что конгрессмены писали запросы в течение целого месяца, начиная с 9 сентября. Демократы также добавили к письму проект официальной повестки, которая требует принудительного предоставления документов.

"Откровенное игнорирование Белым домом многочисленных запросов на добровольное предоставление документов в сочетании с жесткими и безотлагательными предупреждениями генерального инспектора (Разведывательного сообщества - Ред.) о серьезности этих обвинений не оставляет нам другого выбора, кроме как заставить их этой повесткой", - подчеркивается в документе.

Ранее сообщалось, что Курт Волкер и Мари Йованович дадут показания Конгрессу по делу давления Трампа на Зеленского.

Еще мы отмечали, что президент России Владимир Путин заявил, что он не против публикации телефонного разговора с Трампом.