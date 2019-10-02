В среду, 2 октября, сотрудники СБУ и ГБР задержали на взятке начальника Савранского отдела полиции Одесской области Александра Жовтого. Об этом сообщил "Стране" информированный источник.

По данным следствия, он регулярно вымогал деньги у своих подчиненных в полиции, в частности патрульных из группы реагирования (ГРПП). Ежедневно ему должны были приносить дежурные полицейские от $200 до $300. В свою очередь эти деньги должны были собираться со взяток.

По данным одесского издания "Думская", его задержали в момент получения очередных 5800 гривен от подчиненного. Он систематически собирал "дань" с двенадцати своих подчиненных.

"Такса" капитана составляла 1000 гривен со смены и дополнительно по 100 долларов США с каждого полицейского, которые они "зарабатывали" на сокрытии админнарушений, в частности, проезда грузовиков без документов, мелких нарушений в сфере торговли и изобличению лиц в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задержали злоумышленника во время получения денег от смены в помещении дежурной части райотдела", - рассказали в полиции.

Как сообщала "Страна", также 2 октября в Одессе задержали 37-летнего уголовника, известного под прозвищем Тенго Гальский. Под его руководством должна была действовать преступная группировка в Киеве.

Ранее стало известно, что в Киевской области ликвидировали бандита, который 23 сентября стрелял в патрульных.