В среду, 2 сентября, в крупных городах Украины прошли акции против согласования формулы Штайнмайера. Сотни людей вышли на центральные площади Харькова, Запорожья, Днепра, Кривого Рога, Черновцов и Одессы, передает Укринформ.

Как сообщается, активисты собрались в Харькове на площади Свободы около палатки "Все для победы". На акцию собрались более 200 активистов общественных организаций "Национальные дружины", "Традиции и порядок", "Союз ветеранов АТО", партий "Национальный корпус" и "Демократична сокира", ВО "Свобода".

"Из-за "формулы Штайнмайера" в Украине может разгореться гражданская война и продолжиться вражеская оккупация. Но Конституция Украины зовет нас на защиту границ, на противостояние капитулянтам, в какие бы формулы они не "облачались". Выборы на Донбассе пройдут под дулом российского автомата, а контрибуцию так называемым "ЛНР" и "ДНР" будем платить мы с вами", - заявил один из участников акции, координатор харьковского Евромайдана, заслуженный журналист Украины Владимир Чистилин.

На акции требовали, среди прочего, привлечь к уголовной ответственности и лишить гражданства всех, кто "предал Украину, работал на оккупационную администрацию, участвовал в военных операциях против бойцов ВСУ".

Кроме того, активисты раздавали прохожим напечатанное заявление против капитуляции Украины и требовали от президента Владимира Зеленского, как говорится в заявлении, ввести "реальное, а не фейковое, как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую блокаду временно оккупированных территорий - до полной деоккупации".

Участники акции держали флаги Украины, а также плакаты: "Только победа!", "Нет капитуляции!", "Легализация оккупации?", "Моника Зелински, готовься к Ростову", "Почем нынче Украина?", "Формула Путинмайера - это ложь".

На площади дежурили патрули полиции. Инцидентов не было.

В Запорожье митингующие устроили акцию на площади Героев. На мероприятие пришли почти 250 человек.

"Требуем обнародовать документ, который был подписан - так называемую "формулу Штайнмайера". Требуем обнародовать стенограммы разговоров Зеленского с Путиным. Мы должны услышать о чем они договаривались. Владимир Зеленский обещал проводить путем референдума каждое свое движение, но сейчас у народа никто ничего не спрашивал . Также мы требуем приостановить отвод войск", - зачитала требования митингующих волонтер Надежда Мороз.

Каждый желающий мог высказать свои мысли в "открытый микрофон". "Если вы хотите понять: подписание "формулы Штайнмайера" это хорошо или нет, то посмотрите на реакцию врага, а у врага сегодня праздник", - сказал боец АТО Валерий Прозапас.

В Днепре около 300 человек вышли на протест против договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске во вторник, 1 октября, и планов руководства Украины реализовать "формулу Штайнмайера".

Активисты держали флаги "Свободы", "Демократического топора", многие взяли на митинг государственный флаг. Спикер призвал присутствующих создать координационный совет из местных политических сил и общественных организаций.

В то же время в Кривом Роге на акцию "Нет капитуляции", состоявшейся возле стелы с фотографиями погибших на Донбассе криворожан, вышли около 100 горожан. Общественный порядок обеспечивали сотрудники Криворожского отдела полиции, патрульной полиции Кривого Рога.

В центре Черновцов противники формулы Штайнмайера держали в руках флаги Украины и плакаты, в которых требуют от руководства государства отказаться от формулы Штайнмайера.

Также собравшиеся требовали внеочередного собрания областного и городского советов, на которых депутаты могли выразить официальную позицию относительно подписанных документов.

"Подписанные в Минске документы вызывают обеспокоенность. Потому что там прописан ряд пунктов, против которых на протяжении последних трех лет Украина активно выступала, считала их недопустимыми. Сегодня я обратился к главам областного и городского советов с требованием немедленно созвать внеочередные сессии и рассмотреть обращение к руководству государства по подписанным в Минске документам", сказал во время своего выступления депутат городского совета от фракции "Европейская солидарность" Василий Максимюк.

Также сегодня около 200 одесситов приняли участие в акции протеста под лозунгом "Нет капитуляции" на Приморском бульваре Одессы. Ветераны АТО, представители ряда общественных организаций и движений, депутаты решительно выступили против намерений провести выборы на территории оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей по "плану Штайнмайера".

"Нас возмущают попытки навязать выборы на оккупированной части Донбасса, где находятся российские войска. Сейчас это захваченная врагом наша территория, которую не контролирует украинская власть. Только после выведения войск за пределы государственной границы там возможны выборы. Иначе будет легализован такой же пророссийский режим, как "ПМР", который два десятилетия существует при поддержке России в соседней Молдове. Такие же раковые опухоли, как вы знаете, есть на теле Грузии и Азербайджана. Поэтому, сегодня наш конституционный долг сказать: нет - плану Штайнмайера, нет - капитуляции! " - заявил ветеран АТО Сергей Гуцалюк.

Его поддержал лидер ОО "Ветеранс ХАБ Одесса" Александр Голопотелюк, который напомнил, что "в боях с российскими оккупантами на Донбассе погибли 13 тысяч солдат и офицеров ... А теперь, когда я слышу о попытках навязать особый статус Донбассу, что выглядит как федерализация, возникает вопрос: за что умирали наши люди, они что погибли зря?"

На митинге также выступили активистка ОО "Зеленый лист" Яна Титаренко, лидеры одесских организаций ОО "Сокол" и "Национальный корпус" Георгий Бариленко и Сергей Варламов, которые утверждали, что "план Штайнмайера напоминает Будапештский меморандум, который выгоден всем, кроме украинского народа" .

Одесситы держали плакаты с лозунгами "Нет - отводу войск!", "За что умирали наши люди?", "Капитуляция не пройдет!", "Формуле Штайнмайера - нет!", "Сегодня - Донбасс, завтра - Украина" и другие.

Фото: ukrinform.ru

Напомним, на Майдане Независимости в Киеве начался митинг против подписания "формулы Штайнмайера".

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