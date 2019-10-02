Хоккейный клуб из Херсона на своем льду во второй раз победил чемпионов Украины
В Украине состоялся очередной тур Украинской хоккейной лиги, в котором снова порадовали херсонцы.
Об этом информирует пресс-служба УХЛ.
В центральном матче тура "Днепр" на своей площадке в Херсоне принимал действующего чемпиона страны ХК "Донбасс", который стремился взять реванш за поражение в первом туре (4:5) . Но херсонский клуб снова победил, причем разгромно: хет-трик в активе Василенкова, еще две шайбы забросил Дорофеев...и итоговые 5:0 на табло.
В другом матче тура "Ледяные Волки" лишь в овер-тайме победили харьковское "Динамо" - 4:3.
Итак, после сегодняшней победы "Днепр" набрал 14 очков и занимает в турнирной таблице КХЛ второе место.
Лидирует "Кременчуг", который набрал 15 очков в 5 матчах, который в шестом туре 3 октября сыграет на выезде с "Белым Барсом".
Ранее "Страна" рассказывала, что ХК "Донбасс" заключил контракт с российским хоккеистом, игравшим в КХЛ.
Еще мы отмечали, что в УХЛ скоро появится новый хоккейный клуб из Киева.