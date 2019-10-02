Возмущенные подписанием в Минске "формулы Штайнмайера" объявили о проведении 6 октября вече на Майдане Независимости в Киеве, чтобы "остановить капитуляцию". Объявление о вече появилось на Facebook.

Как сказано в объявлении, вече начнется в 12:00, а завершится в 14:00.

Организаторы акции полагают, что из-за договоренностей в Минске 1 октября Украина вот-вот капитулирует.

"Украина стоит в шаге от капитуляции в войне с Россией. Проведение выборов в ОРДЛО открывает дверь автономии ОРДЛО, легализации террористов в качестве политиков и "народной милиции" и в конце концов потере суверенитета Украины. С целью системного противодействия капитуляции мы объявляем создания сопротивления капитуляции", - говорится на странице мероприятия в соцсети.

Скриншот: Facebook

На вече патриоты собираются выдвинуть ультиматум власти и обсудить стратегию и план дальнейших действий. Организаторы призывают приносить с собой желтый скотч и желтые ленты как символ сопротивления капитуляции. А также проводить аналогичные вече во всех украинских городах.

Между тем одновременно с вече на Крещатике будет проходить киевский марафон. Пока не ясно, как удастся совместить оба мероприятия.

Как сообщала "Страна", 1 и 2 октября в Киеве прошли акции протеста против "формулы Штайнмайера".