3 октября НБУ поднял курс доллара более чем на 30 копеек – до 24,86 гривен. В обменках доллар утром покупают за 25,30 грн, продают за 25,50 грн. Межбанк откроется с 10:00. В банках с утра доллар покупают от 24,5 до 25 грн, продают от 25,35 до 26 грн. То есть американская валюта достигла психологической отметки - 26 грн.

"Страна" следит за тем, что сегодня происходит с курсом доллара на межбанке, в банках и обменках. Материал обновляется в течение дня.

Курс доллара 3 октября

Курс НБУ сегодня - 24,86 грн, то есть доллар подорожал на 30 копеек по сравнению со вчерашним днем.

Торги на межбанке, которые влияют на курсы в банках и обменках, откроются в 10:00. Вчера межбанк закрылся такими котировками: покупка 24,90 грн, продажа - 24,93 грн.

В обменках по состоянию на 08:00 средняя покупка 25,30 грн, средняя продажа - 25,50 грн.

Фото: minfin.com.ua

В банках курс доллара с утра был такой: покупка от 24,5 до 25 грн, продажа - от 25,35 до 26 грн.

Прогнозы

За последние три дня доллар вырос более чем на гривну. Еще в пятницу, 27 сентября, межбанк закрылся в рамках 24,11-24,12 грн/$, а средний ценник обменников был в рамках 24,20-24,40 грн/$. Уже 2 октября доллар достиг на межбанке 24,90 грн в покупке и 24,93 грн - в продаже. В банках и на наличном рынке американская валюта взлетела еще больше, достигнув психологической отметки в 26 грн.

Основная причина подорожания американский валюты - отсутствие значительных продаж валюты на межбанке и реакция населения и бизнеса, которые скупают валюту. В такие моменты спрос растет на ажиотаже.

По прогнозам финансистов, курс доллара к Новому году может вернуться к уровню 27 грн. А при планировании бюджета владельцы компаний заложили курс валюты на уровне 28 грн/долл.